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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, gerginliklerin Bağlantısızlar Hareketi'ni olumsuz etkilediğini söyledi

22.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, gerginliklerin Bağlantısızlar Hareketi'ni olumsuz etkilediğini söyledi

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, uluslararası arenada yaşanan gerilimlerin, Bağlantısızlar Hareketi'ni olumsuz etkilediğini bildirdi.

Mısır resmi televizyonunun haberine göre ülkeyi ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüşen Şukri, basın toplantısında konuştu.

Şukri, geçen yılların, Bağlantısızlar Hareketi'nin gidişatını ve kurulduğu hedeflere ulaşma kabiliyetini etkileyen birçok gerilime ve zorluğa tanık olduğunu söyledi.

Bu zorlukların, Bağlantısızlar Hareketi'ni, halkların kalkınma ve istikrar konusundaki taleplerinin karşılanmasını olumsuz etkilediğini belirten Şukri, zorlukların belirlenmesi ve geleceğin şekillendirilmesi için hareketin üyeleri arasında daha fazla etkileşim ve fikir birliği olması gerektiğini kaydetti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ise iki ülke arasında, eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito ile eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır döneminden bu yana seçkin ilişkiler olduğunu vurguladı.

Sırp Bakan Selakoviç, bugün resmi ziyarette bulunmak üzere Kahire'ye gelmişti.

Soğuk Savaş döneminde 1961'de kurulan Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 120 üye ve 20 gözlemci ülke ile BM'den sonra en büyük uluslararası teşkilatlardan biri olma özelliğine sahip.

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