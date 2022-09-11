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Mısır, Hedasi Barajı krizinin devam etmesine karşı uyarıda bulundu

11.09.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, Hedasi Barajı krizinin devam etmesine karşı uyarıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Mısır, Etiyopya’daki Hedasi (Nahda) Barajı'na ilişkin krizin mevcut durumunun devam etmesine karşı uyardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Birleşmiş Milletler Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Tetteh ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Sudan, Güney Sudan, Etiyopya ve Somali'deki durumların yanı sıra Hedasi Barajı dosyası ve Mısır'da bu yıl düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansının (COP27) ele alındığı aktarıldı.

Şükri, görüşmede, "Mısır'ın, Hedasi Barajı üzerinde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varması gerektiği konusundaki tutumuna bağlı olduğunu" belirtti.

Mısırlı Bakan, "Mevcut durumun devam etmesinin bölge halklarının çıkarlarını tehdit eden istikrarsızlık unsuru olduğu" vurgusu yaptı.

Açıklamada, BM yetkilisinin Mısır ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

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