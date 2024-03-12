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  4. Mısır Ligi'nde herkesi korkutan olay! 61. dakikada oyuna giren Ahmed Refaat kalp krizi geçirdi, durumu ciddi

Mısır Ligi'nde herkesi korkutan olay! 61. dakikada oyuna giren Ahmed Refaat kalp krizi geçirdi, durumu ciddi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 15:38
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Mısır Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Al Ittihad ile Modern Future FC arasında oynanan mücadelenin son dakikalarında Modern Future FC forması giyen Ahmed Refaat kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mısır Ligi'nin 13. haftasında Al Ittihad ile Modern Future FC karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Modern Future FC forması giyen ve maçın 61. dakikasında oyuna dahil olan Ahmed Refaat kalp krizi geçirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

MOMOM

30 yaşındaki futbolcu bir anda yere yığılırken kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sahaya hemen giren sağlık ekipleri Ahmed Refaat'a ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptı. Mısırlı futbolcu daha sonrasında ise hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ahmet Refaat'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Ahmed Refaat'ın kulübü Modern Future FC'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stadyum yakınında yer alan Zamzam Hastanesi'nde tıbbi görevliler tarafından yapılan müdahalelerin ardından Ahmed Refaat'ın kalbi yeniden atmaya başladı. Oyuncunun durumu henüz stabil değil ve ciddiyetini koruyor. Oyuncunun tedavisi devam edecek ve gerekli testlerin yapılması sürdürülecek. Kulüp, Ahmed'in hastanedeki durumunu yakından takip ediyor. Ve yaşanacak tüm gelişmeler sizlere hemen bildirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Ahmed Refaat devre arasında transfer olduğu Modern Future FC'de çıktığı 5 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.

Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli futbolcu ülkesi adına 7 kez sahaya çıkarken 2 gol - 1 asistlik performans ortaya koydu.

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