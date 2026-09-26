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Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah için resmi açıklama!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola maçının 61. dakikasında oyundan alınan Mohamed Salah'ın durumu netleşti. Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun suni çim zemin nedeniyle oluşabilecek kas sakatlığı riskine karşı Güney Sudan maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah için resmi açıklama!
Emre Şen

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır ile Angola'nın karşı karşıya geldiği ve 0-0 sona eren mücadelede, Mohamed Salah ile ilgili alınan kararlar dikkat çekti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, 61. dakikada oyundan alınarak yerini Zizo'ya bıraktı.

HASSAN: "TAMAMEN TAKTİKSEL BİR KARAR"

Salah'ın oyundan erken alınmasının ardından teknik direktör Hossam Hassan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değişikliğin herhangi bir sakatlıktan kaynaklanmadığını vurgulayan Hassan, "Muhamed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır. Sakatlık durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

SUNİ ÇİM RİSKİNE KARŞI KADRODA YER ALMAYACAK

Bu açıklamaların ardından Mısır Futbol Federasyonu da oyuncunun milli takımdaki süreciyle ilgili resmi bir bilgilendirme paylaştı. Federasyondan yapılan açıklamada, Güney Sudan ile oynanacak bir sonraki karşılaşmanın suni çim zeminde oynanacağı belirtildi.

Teknik heyet ve oyuncu arasında alınan ortak karar doğrultusunda, suni çimin yaratabileceği olası bir kas sakatlığı riskinin önüne geçmek amacıyla Mohamed Salah'ın Güney Sudan maçında forma giymeyeceği kesinleşti. Yıldız oyuncu, bu tedbir kararıyla birlikte söz konusu karşılaşmada dinlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mısır mohamed salah
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