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Galatasaray'ın eski futbolcusu Fredrik Midtsjö'den kariyeri için sürpriz karar

Türkiye'de Galatasaray, Pendikspor ve son olarak Eyüpspor formaları giyen 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, yaklaşık iki yıl süren sakatlık sürecinin ardından profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fredrik Midtsjö'den kariyeri için sürpriz karar
Emre Şen

Galatasaray'ın eski futbolcularından Fredrik Midtsjö, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da görev yapan 33 yaşındaki Norveçli oyuncu, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığın etkileri sebebiyle emeklilik kararı aldığını belirtti.

"VÜCUDUM BEKLEDİĞİM TEPKİYİ VERMEDİ"

Veda kararını "Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim." sözleriyle duyuran Midtsjö, iyileşme sürecinde yaşadığı fiziksel zorluklara değindi. Sahalara dönmek için büyük çaba harcadığını ifade eden Midtsjö, "Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi." dedi.

"KARİYERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Futbola hayal ettiği gibi veda edemediğini ancak geçmişine dönüp baktığında minnettar hissettiğini söyleyen tecrübeli isim, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim."

TÜRKİYE'DE 3 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

Türkiye macerasına Galatasaray formasıyla başlayan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı ekipte 28 resmi maça çıktı. Ardından Pendikspor'a transfer olan Norveçli oyuncu, burada 27 karşılaşmada görev yaptıktan sonra son olarak Eyüpspor formasıyla 9 maçta sahaya çıktı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, devam eden sakatlık problemlerinin ardından futbol hayatını resmen sonlandırmış oldu.

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