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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA Kahire ofisinden 4 çalışanın gözaltına alınması dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalın, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Konu hakkında Kazancı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
AA Kahire ofisi Şenol Kazancı

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