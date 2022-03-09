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Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı

09.03.2022 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır ve Suudi Arabistan: İran'ın nükleer konusu daha etkin ele alınmalı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Mısır, İran’ın nükleer konusuyla daha etkin bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kısa süreli Suudi Arabistan ziyareti ve Kral Selman ile görüşmesinin ardından bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin iki ülke ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, İki devletli çözüm temelli İsrail Filistin çekişmesinin kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasının önemine işaret edildi.

Yemen’de Husilerin Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığını tehdit etmelerinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, Yemen’de Suriye’de ve Libya’da siyasi çözüm yollarının bulunmasının önemi vurgulandı.

İki taraf, Irak’ta terörü bitirecek ve içişlerine dış müdahaleyi sonlandıracak bir hükümetin kurulması temennisinde bulundu.

Sudan ve Lübnan’a yer verilen açıklamada, Hartum’da taraflara diyalog, Beyrut’ta krizin atlatılması için de gerekli reformların yapılmasının önemi hatırlatıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın Etiyopya’ya “tek taraflı politikalardan vazgeçmesinin ve Mısır ve Sudan ile Hedasi Barajı konusunda işbirliğinin zorunlu olduğu ağırdan almaksızın bağlayıcı bir hukuki anlaşmanın gerekli olduğu" görüşüne sahip olduğu mesajı verildi.

Mısır da açıklamada, Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve Suudi Arabistan ve Körfez’in güvenliğinin Mısır’ın güvenliğinin bir parçası olarak görüldüğü hatırlatıldı.

İki ülke Afganistan’da teröre bir sığınak oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiği ve ülkedeki insani yardımların destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

İran’ın nükleer ve balistik silahlar konusunun tüm yansımalarıyla, bölgeye ve uluslararası yapıya istikrar ve güvenliğe kazandıracak şekilde, ciddi ve etkin bir düzeyde ilgilenmenin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, İran’ın bölge ülkelerine saldırganca tutum ve davranışlarının tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasının tehlikesine dikkat çekilerek, bu konuda yapılacak uluslararası anlaşmada bölge ülkelerinin katılımının sağlanması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, iki ülkenin aralarındaki ilişkilerin ve özellikle askeri alanda işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde arzulu oldukları kaydedildi.

Ayrıca ekonomik ve yatırım alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi konusunda ülkelerin hemfikir olduğu ve bunu daha geniş ufuklara taşıma konusunda kararlı oldukları belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, dün Suudi Arabistan’a kısa süreli ziyaretinde Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

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