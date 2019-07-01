Mısır ve Uganda son 16'da

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın A Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı. Gruptan çıkması kesinleşen Mısır, Uganda'yı Salah'ın 36 ve Ahmed el-Muhammedi'nin 45+1. dakikada attığı gollerle 2-0 yendi.
Demokratik Kongo da Zimbabve ile oynadığı müsabakayı, Bolingi'nin 4, Bakambu'nun 34 ve 65 (penaltıdan), Assombalonga'nın 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.
Bu sonuçlarla 3'te 3 yapan ev sahibi Mısır lider, 4 puan toplayan Uganda ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16'ya kalıyor.
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