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  4. Mısır'da restore edilen Eliyahu Hanavi Sinagogu açıldı

Mısır'da restore edilen Eliyahu Hanavi Sinagogu açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 00:42 | Son Güncelleme

İskenderiye kentindeki sinagogun restorasyunu yaklaşık 4,2 milyon dolara mal oldu

KAHİRE (AA) - Mısır'da yaklaşık 4,2 milyon dolara mal olan ve iki yıldan fazla bir sürede restorasyonu tamamlanan Eliyahu Hanavi Sinagogu açıldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, İskenderiye kentinde restorasyon projesi Ağustos 2017'de başlanan Eliyahu Hanavi Sinagogu, Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin katılımıyla yeniden hizmete girdi.

Restorasyon maliyeti yaklaşık 4,2 milyon dolar tutan sinagog, Mısır arkeologları tarafından restore edildi.

Mısır Yahudi Cemaati Başkanı Macide Harun, daha önce yaptığı açıklamada, 12'si İskenderiye'de olmak üzere Mısır'da 18 Yahudi mabedi bulunduğunu ifade etmişti.

Mısır'da 20. yüzyılın ortalarına kadar 80 bin ila 120 bin arasında Yahudi'nin yaşadığına işaret eden Harun, mevcut Yahudi mabetlerinden 12'sinin restorasyona ihtiyacı olduğunu aktarmıştı.

Uluslararası Tarihi Eserler Fonu, 14. yüzyıl ortalarında inşa edildiği belirtilen Eliyahu Hanavi Sinagogu'nu Mısır'da risk altındaki tarihi yapılar listesine eklemişti.

Tarihi sinagogda, Tevrat'ın 50 eski kopyası ile 15. yüzyıla dayanan bir koleksiyonu içeren önemli bir kütüphanenin de bulunduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eliyahu Hanavi, İskenderiye, Mısır, Yahudi Sinagogu,

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