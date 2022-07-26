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Miss BumBum finalisti Caroline Lekker, katı diyet programını açıkladı! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

26.07.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss BumBum 2022 finalisti Carolina Lekker, yarışmanın finalinin birkaç gün için Brezilya’da gerçekleşeeceğini duyurarak katı bir diyet programına başladığını duyurdu. Final için hazırlıklara başladığını ifade eden Lekker, fazla kilolarından kurtulmak için ilginç bir diyet programına başladı. Lekker, 5 saat boyunca cinsellik diyeti sayesinde fazla kilolarından kurtulmayı amaçladığını söyledi.

Miss BumBum finalisti Caroline Lekker, katı diyet programını açıkladı! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Brezilya’nın en popüler güzellik yarışmalarından biri olan Miss BumBum’un finali 5 Ağustos’ta Sao Paulo kentinde yapılacak. Taç giymek için 15 finalist arasında yerini alan Carolina Lekker, rakiplerinden öne geçmek için ilginç bir diyet programını devreye soktuğunu açıkladı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Lekker, cinsel ilişki diyetiyle amacına ulaşacağını dile getirdi.

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“KALORİ YAKMAK İSTİYORUM”

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Kalorilerini yakmak için cinsellik diyetine başladığını açıklayan Lekker, “Kalori yakmak için cinsellik diyetine başladım. Haftada en az 4 gün, günden 5 saat bu diyeti uygulayacağım. Kendimi büyük finale daha da fazla hazırlamak için cinsellik diyetini fiziksel egzersizle birleştirdim.” dedi.

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