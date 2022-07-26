Miss BumBum finalisti Caroline Lekker, katı diyet programını açıkladı! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Brezilya’nın en popüler güzellik yarışmalarından biri olan Miss BumBum’un finali 5 Ağustos’ta Sao Paulo kentinde yapılacak. Taç giymek için 15 finalist arasında yerini alan Carolina Lekker, rakiplerinden öne geçmek için ilginç bir diyet programını devreye soktuğunu açıkladı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Lekker, cinsel ilişki diyetiyle amacına ulaşacağını dile getirdi.

“KALORİ YAKMAK İSTİYORUM”

Kalorilerini yakmak için cinsellik diyetine başladığını açıklayan Lekker, “Kalori yakmak için cinsellik diyetine başladım. Haftada en az 4 gün, günden 5 saat bu diyeti uygulayacağım. Kendimi büyük finale daha da fazla hazırlamak için cinsellik diyetini fiziksel egzersizle birleştirdim.” dedi.



