Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, güzellik rutinlerini açıkladı! Samimi duş paylaşımı olay oldu

29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı güzellik rutinini merak eden takipçileri için cesur bir paylaşım yaptı. Lübnan asıllı ünlü isim 27.8 milyon takipçisinin karşısına banyo yapmadan önce attığı adımları gösteren bir fotoğrafıyla çıktı. Banyoda özellikle saç bakımın önemli bir adım olduğundan söz eden Khalifa, pahalı bakım rutininin detaylarını takipçilerine anlattı.

“HEPSİ BU”

Takipçilerinin sıklıkla güzelliğiyle ilgili olarak kendisini övdüğünü belirten Khalifa, "Güneş kremi, iki ayda bir 2.000 dolarlık lazer tedavisi, günlük 1.500 dolarlık cilt bakımı rutini ve su hepsi bu” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Khalifa’nın bakım rutinini maddi olarak karşılayamadığını ama ilgisini çektiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.



