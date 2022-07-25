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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, güzellik rutinlerini açıkladı! Samimi duş paylaşımı olay oldu

25.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, güzellik rutinlerini açıkladığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündem yaratmayı başardı. Banyo yapmadan sadece 5 dakika öncesinde tamamen çıplak bir şekilde çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, güzellik adımlarını tek tek açıkladı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, güzellik rutinlerini açıkladı! Samimi duş paylaşımı olay oldu

29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı güzellik rutinini merak eden takipçileri için cesur bir paylaşım yaptı. Lübnan asıllı ünlü isim 27.8 milyon takipçisinin karşısına banyo yapmadan önce attığı adımları gösteren bir fotoğrafıyla çıktı. Banyoda özellikle saç bakımın önemli bir adım olduğundan söz eden Khalifa, pahalı bakım rutininin detaylarını takipçilerine anlattı.

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“HEPSİ BU”

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Takipçilerinin sıklıkla güzelliğiyle ilgili olarak kendisini övdüğünü belirten Khalifa, "Güneş kremi, iki ayda bir 2.000 dolarlık lazer tedavisi, günlük 1.500 dolarlık cilt bakımı rutini ve su hepsi bu” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Khalifa’nın bakım rutinini maddi olarak karşılayamadığını ama ilgisini çektiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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Mia Khalifa
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