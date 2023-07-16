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Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremedi! Neşe Erberk'ten kızı Selin Gurdikyan'a moral mesajı

16.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi. Neşe Erberk sosyal medya hesabında kızı için moral mesajı yayımladı.

Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra gittiği Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi.

Selin Gurdikyan için Miss Turkey, Instagram hesabından yapılan paylaşımda “Harikaydın Selin! Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verilirken ünlü isme bir moral mesajı da annesinden geldi.

"YAPABİLECEĞİN EN İYİ PERFORMANSI YAPTIN"

1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk kızına şu sözlerle destek oldu:

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Sahnede harikaydın. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın."

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Anahtar Kelimeler:
neşe erberk

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