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Miss Turkey 2021 finaline Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'e yanıtı damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

09.09.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2021 yarışmasının canlı yayınlanan finalini Berfu ve Eser Yenenler çifti sundu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derece kazanan Berfu Yenenler, yaptığı espriyle herkesi kırdı geçirdi. Berfu Yenenler, eşine "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz olur" dedi.

Miss Turkey 2021 finaline Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'e yanıtı damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesine, sunuculuğu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in sözleri damga vurdu.

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"NE ZAMAN KENDİMİ SANA BIRAKSAM ÇOCUĞUMUZ OLUYOR"

2014 yılında katıldığı ve 4. olduğu yarışmaya bu defa sunucu olarak geri dönen Berfu Yenenler, canlı yayın deneyimi olmadığını ve bu konuda Eser'e güvendiğini söyledi. Berfu Yenenler, "Bu benim ilk canlı yayın deneyimim. Tamamen Eser'e güvenip geldik. Bir tık da patavatsız biriyim. Artık sana güveniyorum" şeklinde konuştu.

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Eser Yenenler ise eşine "Bana güven. Sen kendini bana bırak, rahat ol" dedi.

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Bu sözler üzerine Berfu Yenenler'in "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı salonu kahkahaya boğdu.

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İKİNCİ DEFA BEBEK SEVİNCİ YAŞADILAR

2019 yılında evlenenen Eser Yenenler (37) ile Berfu Yıldız (26) ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.

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Ünlü çiftin Mete adını verdikleri bebekleri ise Mart 2021'de dünyaya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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