Miss Turkey 2021 birincisi kim oldu? İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu.

Miss Turkey 2021 jürisinde Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Berfu ve Eser Yenenler çifti yaptı.

Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alan 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan etti. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu.

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz Miss Turkey 2021 birincisi oldu. Miss Turkey 1.si Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.



MISS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ

1- Kayra Türkoviç

2- Yeşim Toplu

3- Alara Eriç

4- Şira Sahilli5 İlayda Gökalp

6- Tuana Cemre Calban

7- Nil Çukur

8- Sevcan Öksüz

9- Sena Leyla Yavuz

10- Su Bige Korucu

11- Birsu Deniz Aközbek

12- Birsel Buse Kadıoğlu

13- Selin Şahingöz

14- Dilara Korkmaz

15- Başak İlhan

16- Buse Orcan

17- Berfin Ant

18- Mercan Tezcan

19- Bahar Koltuklu

20- Cemrenaz Turhan

