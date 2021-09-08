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Miss Turkey 2021 birincisi kim oldu? İşte Türkiye'nin en güzel kızı

08.09.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2021 birincisi kim oldu? İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu.

Miss Turkey 2021 jürisinde Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Berfu ve Eser Yenenler çifti yaptı.

Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alan 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan etti. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu.

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DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz Miss Turkey 2021 birincisi oldu. Miss Turkey 1.si Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.
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MISS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ

1- Kayra Türkoviç
2- Yeşim Toplu
3- Alara Eriç
4- Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6- Tuana Cemre Calban
7- Nil Çukur
8- Sevcan Öksüz
9- Sena Leyla Yavuz
10- Su Bige Korucu
11- Birsu Deniz Aközbek
12- Birsel Buse Kadıoğlu
13- Selin Şahingöz
14- Dilara Korkmaz
15- Başak İlhan
16- Buse Orcan
17- Berfin Ant
18- Mercan Tezcan
19- Bahar Koltuklu
20- Cemrenaz Turhan

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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Azra Akın Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
KİME GÖRE GÜZEL ? KENDİ KENDİNİZE KADAR VERMEYİN. SOKAĞA ÇIK BU KIZDAN ÇOK DAHA GÜZELLERİNİ GÖRÜRSÜNÜZ
bumu guzel ? kesin torpil var bunda hicte guzel degil yani
bunlar mı güzel!!!!! Güzel görmesek, yutturacaklar bize. AAAAAAHHHH 80 ler , 90 lar güzelleri....

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