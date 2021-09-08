Miss Turkey 2021 birincisi kim oldu? İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu.
Miss Turkey 2021 jürisinde Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Berfu ve Eser Yenenler çifti yaptı.
Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alan 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan etti. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu.
Dilara Korkmaz Miss Turkey 2021 birincisi oldu. Miss Turkey 1.si Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.
1- Kayra Türkoviç
2- Yeşim Toplu
3- Alara Eriç
4- Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6- Tuana Cemre Calban
7- Nil Çukur
8- Sevcan Öksüz
9- Sena Leyla Yavuz
10- Su Bige Korucu
11- Birsu Deniz Aközbek
12- Birsel Buse Kadıoğlu
13- Selin Şahingöz
14- Dilara Korkmaz
15- Başak İlhan
16- Buse Orcan
17- Berfin Ant
18- Mercan Tezcan
19- Bahar Koltuklu
20- Cemrenaz Turhan
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