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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan mini elbiseli paylaşım!

26.09.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022 birincisi seçilen Nursena Say son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Göz önündeki isim, sosyal medya pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan mini elbiseli paylaşım!

Nursena Say, 20 Eylül akşamında gerçekleştirilen Miss Turkey 2022'nin birincisi oldu. Tacını, 2021 birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı. Tescilli güzel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM

Nursena Say mini elbiseli paylaşım yaptı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan mini elbiseli paylaşım!

Tescilli güzelin o pozuna, "Çiçek gibisin", "Bu güzellik gerçek mi?" yorumları geldi.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

1.80 boyundaki Nursena Say 24 yaşındadır.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde eğitim aldı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Sosyal medyada 54 bin takipçisi bulunuyor.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

İşte pozlarından bazıları...

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?


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