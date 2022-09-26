Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan mini elbiseli paylaşım!

Nursena Say, 20 Eylül akşamında gerçekleştirilen Miss Turkey 2022'nin birincisi oldu. Tacını, 2021 birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı. Tescilli güzel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Nursena Say mini elbiseli paylaşım yaptı.
Tescilli güzelin o pozuna, "Çiçek gibisin", "Bu güzellik gerçek mi?" yorumları geldi.
1.80 boyundaki Nursena Say 24 yaşındadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde eğitim aldı.
Sosyal medyada 54 bin takipçisi bulunuyor.
İşte pozlarından bazıları...
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