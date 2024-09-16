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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen tıp mezunuydu! Görev yeri: Bingöl

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 08:36
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen günlerdir gündemde. Tıp mezunu olan ve hayatına doktor olacak devam etmek isteyen güzel iism, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen tıp mezunuydu! Görev yeri: Bingöl

Miss Turkey 2024'ün birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi olsa da gelen yorumlara verdiği yanıtlarla beğeni topladı.

İdil Bilgen, "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. Sadece fiziksel güzellik değil. Kanser üzerine araştırmalarım var" demişti.

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"YARIŞMAYA HEKİM OLARAK KATILDIM"

"Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün" diyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki genç doktor, Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacak.

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Bilgen röportajlarında hayatına doktor olarak devam etmek istediğini ve onkoloji konusunda uzmanlık yapacağını belirtmişti.

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İdil Bilgen
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