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  4. Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey 2022 Hande Deniz Uluğ kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey 2022 Hande Deniz Uluğ kaç yaşında, ne iş yapıyor?

20.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey yarışması bu akşam yapılacak. Adaylar arasında yer alan bir isim de Hande Deniz Uluğ oldu. Onlarca kişinin arasında son 20'ye kalan 20 güzel, bugün Miss Turkey 2022 olabilmek için birbirleriyle yarışacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey 2022 Hande Deniz Uluğ kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey 2022 Hande Deniz Uluğ kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Miss Turkey 2022 yarışması 20 Eylül 2022 Salı günü yapılacak. Katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan 20 kişi bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir?

MİSS TURKEY HANDE DENİZ ULUĞ KİMDİR?

1 numarada yarışacak olan Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Uluğ, 21 yaşındadır. Genç isim, Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

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MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

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Miss Turkey yaşında
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