MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey yarışmacısı Nil Dizdar kimdir? Miss Turkey 2022 Nil Dizdar kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey yarışmacısı Nil Dizdar kimdir? Miss Turkey 2022 Nil Dizdar kaç yaşında ve mesleği nedir?

15.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022'nin yarışmacı adayları belli oldu. Her sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasının bu seneki 20 yarışmacı adayı dikkat çekti. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılan isimlerin arasında oyuncu Ece Aydemir de bulunuyor. Adaylar arasında yer alan bir isim de Nil Dizdar oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nil Dizdar kimdir? Nil Dizdar kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Nil Dizdar kimdir? Miss Turkey 2022 Nil Dizdar kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nil Dizdar kimdir?

307095230_111610278359161_5119216853958094626_n

MİSS TURKEY NİL DİZDAR KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Nil Dizdar 11 numarada yarışacak. 1.73 boyuna sahip Dizdar, 23 yaşındadır. Nil Dizdar Yaşar Üniversitesi müzik bölümü jazz vokal 4. sınıf öğrencisidir.

306582229_173207198612174_4885954045700689337_n

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladıYeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı

EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.