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MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı

23.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye getirilen teröristlerden Atilla Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'de 6 asker ve bir sivilin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu, Hüseyin Yıldırım'ın Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Terörist Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'deki gerçekleştirilen ve 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek'in Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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terörist MİT operasyon

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