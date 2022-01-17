Mithat Can Özer ve Alina Boz aşkını iddiaya göre kıskançlık bitirdi!

Alina Boz ile Mithat Can Özer'in gözlerden uzak yaşadığı aşka nazar değdi. Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ve Alina Boz çiftinden kötü haber geldi. Bilal Özcan'ın haberine göre, 3 yıldır birlikte olan Mithat Can Özer ve Alina Boz ayrılık kararı aldı.

Çiftin uzun soluklu ilişkilerini kıskançlık krizi sonrası bitirdiği iddia edildi. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve ilişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden gelen bu haber herkesi şaşkına çevirdi.

Mithat Can Özer'in son zamanlarda "ilişkinin bittiği an" konulu paylaşımları beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

