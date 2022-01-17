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Mithat Can Özer ve Alina Boz aşkını iddiaya göre kıskançlık bitirdi!

17.01.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'in üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Alina Boz ile ayrıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, Alina boz ile Mithat Can Özer'in ayrılık sebebinin ise kıskançlık olduğu konuşuluyor.

Mithat Can Özer ve Alina Boz aşkını iddiaya göre kıskançlık bitirdi!

Alina Boz ile Mithat Can Özer'in gözlerden uzak yaşadığı aşka nazar değdi. Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ve Alina Boz çiftinden kötü haber geldi. Bilal Özcan'ın haberine göre, 3 yıldır birlikte olan Mithat Can Özer ve Alina Boz ayrılık kararı aldı.

Çiftin uzun soluklu ilişkilerini kıskançlık krizi sonrası bitirdiği iddia edildi. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve ilişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden gelen bu haber herkesi şaşkına çevirdi.

Mithat Can Özer'in son zamanlarda "ilişkinin bittiği an" konulu paylaşımları beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Mithat Can Özer Alina Boz
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