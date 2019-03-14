Mithat Halis: Martin Skrtel Parma'ya transfer olabilir

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Mithat Halis, Damien Comolli ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Halis, şöyle konuştu:

Sadece Comolli geldi. Çok kötü bir takım kuruldu. Bunun baş sorumlusu Comolli ve kendisi hâlâ orada. Çok büyük yetkiyle çalışıyor. Ama kusura bakmasın baş sorumlu o.

"AL AHLI TEKLİF YAPTI"

Arkadaşım, yolda görsem söylerim. Gitmesi lazım. Skrtel meselesine gelince Comolli 1 yıllık sözleşme verdi; oyuncumuz 2 yıl istiyor. Fenerbahçe bırakmak istemiyor. Al Ahli takımı son gün teklifte bulundu. Skrtel'e 5.5 milyon Euro yıllık ücret teklif etti. Fenerbahçe'ye de çok iyi ücret önerdi.

"O YAŞTA BARCELONA'YA GİTMEK İSTEMEZ"

34-35 yaşında bir oyuncu bazen Barcelona'ya gitmek istemez, Al Ahli'ye gitmek isteyebilir. Bir sürü para alıyorsun, sağlık için spor yapıyorsun bir de golf oynuyorsun. Barcelona'dan teklif gelince bazıları akıllarınca doğruyu söylemediğimizi iddia edip, alay etmeye çalıştılar. Barcelona'yı kabul etmez tabii ki çocuk; orada üçüncü dördüncü stoper olacak. Bir de her gün antrenman yapacak. Bu yaştan sonra kim çeker bunu.