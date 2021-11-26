Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor

2012 yılında Yer Gök Aşk isimli projede Sevda karakteri ile yer alan Melisa Aslı Pamuk, o tarihten bu yana birbirinden önemli yapımlarda bulundu. Başarılı performansının yanı sıra güzelliği ile de geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, üst üste yeni projelerde yer alarak tecrübelerini artırıyor.

Kurt Seyit ve Şura dizisindeki Ayşe karakteri ile hatırlanan, Kara Sevda dizisindeki Asu ile büyük çıkış yapan Melisa Aslı Pamuk, Çarpışma dizisindeki Cemre karakteriyle de yine etkili performansını ortaya koymuştu.2020 yılında çok umut bağlanan Yeni Hayat isimli dizi beklentilerin altında reyting alınca yayından kaldırılmıştı. Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak çok iyi bir iş çıkartan oyuncu, Hay Sultan isimli TRT projesinde de rol aldı ve şimdi yeni bir dizi için de anlaşma sağladı.

DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ

NGM Medya'nın beIN CONNECT adlı platform için çekeceği ''Hayaller ve Hayatlar'' adlı dizide ''Setenay'' rolünün sahibi Melisa Aslı Pamuk oldu. Ayrıca dizinin kadrosuna Aybüke Pusat ''Güneş'', Serkay Tütüncü de ''Alaz'' rolleriyle dahil oldu.Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturacağı 13 bölümlük Hayaller ve Hayatlar dizisinde, Özge Gürel ' 'Dicle'', Özge Özacar ''Mehveş'', Yeşim Ceren Bozoğlu ''Melike'' karakterlerine hayat verecek. Dizide Dicle, Mehveş, Setenay ve Güneş adlı 4 yakın arkadaşın hikâyesi anlatılacak.

