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Mitroglou'nun arka adalesinde kanama tespit edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Mitroglou’nun arka adalesinde kanama tespit edildiği açıklandı.

Mitroglou'nun arka adalesinde kanama tespit edildi

Galatasaray Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynanan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor ile pazar günü yapılan antrenman maçında kasık adalesinde sertleşme oluştuğu için oynamayan Ahmet Çalık ile belinde ağrı hissettiği için süre almayan Sinan Gümüş, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti.

Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou'nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.

Türk Milli Takımı'ndan dönen Emre Taşdemir ise günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray kostas mitroglou

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