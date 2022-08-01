Mitsubishi Electric, dijital ikiz uygulamalarıyla senkronize edilmiş dijital ve gerçek üretimi mümkün kılıyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 çözümleri arasında yer alan dijital ikiz uygulamalarıyla senkronize edilmiş dijital ve gerçek üretimi mümkün kılıyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, yeni endüstri çağında neredeyse tüm sektörlerde tercih edilen dijital ikiz uygulamalarıyla firmaları global rekabet hızına uyumlu hale getiren şirket, üretim ve sistemlerin tüm yaşam döngüsünü sanal ortamda izlenebilir hale getiriyor.

Üretimin giderek dijital iklime daha fazla entegre olmasıyla birlikte dijital ikiz teknolojilerine yenilerini ekleyen ve firmalara iş sonuçlarını yönlendirebilme fırsatı sunan Mitsubishi Electric, iş performansını artırırken maliyetleri de aşağıya çekiyor.

Fiziksel olan bir nesne ya da sistemi simüle edebilen, 3D modelli bir dijital kopya olarak tanımlanan dijital ikiz uygulamaları, üretim dünyasında yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu noktayı kendine başlangıç kabul eden Mitsubishi Electric ise imza attığı dijital ikiz teknolojileriyle farklı alanların en uygun temsili için algoritmalar, davranışsal modeller ve simülasyon modelleri sunuyor.

Dijital ikiz simülasyonunun tasarım süreçlerini kısaltarak simülasyon hassasiyetini daha da iyileştiren şirket, davranışsal analizlere dayanan kapsamlı bakış açıları için de alan yaratıyor. Örneğin, bir CNC işleme merkezinin işleme döngülerinden planlanmış veya halihazırda mevcut bir nesne için belirli davranış kalıpları türetilebilen Mitsubishi Electric imzalı uygulamalar, 3D görselleştirmeler ile kullanıcıların bir makinenin iç işleyişini anlamasını kolaylaştırıyor. Bu sayede tasarımcının bireysel gereksinimlere göre son derece esnek olmasında özgürlük yaratıyor.

Mitsubishi Electric'in dijital ikiz uygulamaları yalnızca geliştiriciler için değil, aynı zamanda tesis ve fabrika yöneticileri için de birçok farklı alanda süreci dijitalize ediyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu dijital ikiz platformunda yer alan dijital modüler sistemden belirli bir araç setini kullanabiliyor. Örneğin, bir tasarım mühendisi, yeni geliştirilen bir makinenin performansını gerçekleştirilen prototip üzerinde değil, dijital geliştirme ortamında test edebiliyor.

Simülasyonlara ve davranışsal analizlere dayanarak beklenen bir malzeme dar boğazı, bir ekipmanın öngörülebilir arızası veya azalan ürün kalitesi gibi parametreler tespit edilebiliyor. En önemlisi de servis ve bakım planlarıyla kestirimci bakım yapılabiliyor.

- Üretime çağ atlatan teknolojiler dijital dünyada kullanılabiliyor

Yeni nesil endüstriyel otomasyon sistemleri ile Türkiye genelinde uzun yıllardır çözüm ortaklığı yapan Mitsubishi Electric; dijital servo güçlendiriciler, PLC kontrolörleri ve robotlar gibi akıllı cihazlar ile dijital ikiz uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çözümlüyor.

Süreç verilerinin toplanması ile ortaya çıkan büyük hacimli verilerin konsolide edilmesine ve yoğunlaştırılmasına yardımcı olan uygulamalar; tasarım, devreye alma ve üretim aşamalarını optimize ederek maliyetlerde ciddi bir kar avantajı sağlıyor. Ürün portföyünde yer alan birçok teknoloji, dijital ikiz uygulamaları için kullanılabiliyor.

Özellikle esnek üretimin "metal yakalıları" olan kolaboratif robotlar, sanal kopyalar aracılığıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Şirketin tescilli markası MAISART imzalı MELFA ASSISTA cobotları, dijital ikiz kapsamında kullanılarak üretimde esnekliğe yeni bir boyut kazandırıyor.

- Mitsubishi Electric, Türkiye’de de sanayicileri geleceğin dijital fabrikalarına hazırlıyor

Yeni sanayi evresinin iddialı bir oyuncusu olan Mitsubishi Electric, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayicileri geleceğin dijital fabrikalarına hazırlamak için ileri teknoloji çözümler hayata geçiriyor.

Sanayi 4.0’a yanıt olarak geliştirdiği e-F@ctory konsepti ile dijital ikiz uygulamalarını kolaylaştıran şirket, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde ev tipi klima üretimi gerçekleştiren Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ’yi de bu konseptle hazırladı. Buna ek olarak Türkiye'nin önde gelen bir elektronik eşya üreticisinin üretim hattında gerçekleştirdiği dijital ikiz uygulaması sayesinde de gerçek üretim hattına müdahale edilmeden üretime esneklik ve verim kattı.

Yetkili bir kişi, üretim hattının dijital ikizinde gerçekte yapmak istediği üretimi sadece parametresini değiştirerek simüle edebiliyor ve hedeflenen üretimin gerçek olduğu zaman ne kadar verim ile çalışacağını fiziksel olarak üretime başlamadan görebiliyor.

