Mitsubishi Electric, EEMGG’21’de yapay zeka ve robot teknolojilerinin üretimdeki etkisini ele aldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini belirterek, "Rutin işleri yapan geleneksel robotlar değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlayamıyor. Yapay zekayla desteklenmiş robotlarımız ise başından sonuna kadar sisteme müdahale edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Şirket, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu’na (EEMGG'21) ana sponsor oldu.

Açıklamada, çevrim içi olarak düzenlenen sempozyumdaki konuşmasına yer verilen Bizel, Fabrikaların Dijital Dönüşümü ve İş Birlikçi Robotlar konulu sunumuyla markanın ileri teknolojiye sahip yeni nesil robotlarıyla üretimin dijitalleşmesine yaptığı katkıyı aktardı.

Robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini belirten Bizel, "Rutin işleri yapan geleneksel robotlar değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlayamıyor. Yapay zekayla desteklenmiş robotlarımız ise başından sonuna kadar sisteme müdahale edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Robotların, tasarımcıya daha efektif tasarım konusunda fikir bile verebildiğini dile getiren Bizel, "Üç boyutlu kamerasıyla ürünleri görüyor, yapay zeka uygulamalarıyla ürünü en iyi hangi kısımdan tutabileceğine karar veriyor ve başarı oranına da karar verip bir sonraki çalışmada tutacağı farklı ürünler için yorumlar geliştirebiliyor. Böylece, geometrisi ve şekli farklı ürünü tutmak için daha önceki deneyimlerinden yararlanıyor ve uzun ayar zamanlamasına gerek kalmadan kendi kendine çalışmaya başlıyor." bilgilerini paylaştı.

Tolga Bizel, robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak kendilerinin de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirterek, gelecekte sabit duran robotlar yerine fabrika içinde hareket eden, kamerayla çevreyi gören, ürünü en iyi kapasiteyle tutabilen, insanla iş birliği yapan ve en önemlisi çalışana çarpmayacak robotlarla çalışmanın yaygınlaşacağını öngördüklerini bildirdi.

- "Gerektiği zaman robotların yeni bir hızla çalışma sistemine geçmesi mümkün oluyor"

Yapay zeka algoritmasının robotlara insanla iletişime geçecek ve insanla beraber ortak çalışabilecek bir yapı kazandırdığına değinen Tolga Bizel, MAISART teknolojisiyle bu yapıyı nasıl oluşturduklarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İnsan ve robotların iş birliğiyle çalışacağı yaklaşımımızdan hareketle hem robotların hem de çalışma ortamının yapay zekayla desteklendiği bütüncül bir sistem sunuyoruz. 100 yıllık tecrübemizle, şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak amacıyla tescilli AI markamız MAISART teknolojisini kullanıyoruz. 'Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology' (Mitsubishi Electric'in AI'sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan MAISART teknolojisiyle desteklediğimiz robotlarımız, tutma başarılarından hem ürünü tasarlayan mühendise hem de ürünü kendisinin tutabileceği tutucuları yapan mühendise yorumlarda bulunabiliyor.

Bu teknolojimizle ayar sürelerinde yüzde 80’e kadar tasarruf yapmak ve tanıma oranlarını da yüzde 30’a kadar artırmak mümkün oluyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model de oluşturuyor. Veriler, anlık analiz edildiği için gerektiği zaman robotların yeni bir hızla çalışma sistemine geçmesi mümkün oluyor."

