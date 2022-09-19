YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Mitsubishi Electric, MAKTEK AVRASYA Fuarı'nda katılımcılar ile bir araya gelecek

Mitsubishi Electric, MAKTEK AVRASYA Fuarı'nda katılımcılar ile bir araya gelecek

19.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, fuarda, makine sektörünün geleceğine yön veren teknolojilerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, MAKTEK AVRASYA Fuarı'nda yer almaya hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, fuarda 6 gün boyunca ziyaretçilerini 14. salonda yer alacak 1410 numaralı standında ağırlamaya hazırlanan şirket, hem yeni M80V ve M800V serisini hem de endüstriyel otomasyon ürünlerini sergileyecek.

26 Eylül-1 Ekim'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda Mitsubishi Electric, "CNC (D)evrimine Katılın" mottosuyla üreticiler ve katılımcılarla bir araya gelecek.

Ürünleriyle özellikle metal işleme sektörü başta olmak üzere dünya genelinde birçok alanda müşterilerine ve sektöre değer katacak çözümler sunan Mitsubishi Electric, en yeni CNC teknolojilerini bu fuarda katılımcılarla buluşturacak. Şirket aynı zamanda bir önceki seriye göre çok daha pratik, hızlı ve esnek bir çözüm paketi sunan M80V ve M800V serisini de Türkiye’de ilk kez bu fuarda sergileyecek.

WLAN ağlarına doğrudan bağlanabilme özelliğiyle M8V serisi CNC kontrol üniteleri, akıllı ve veriye dayalı üretim için olanak sağlayan endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ortamları için kilit etkinleştirme teknolojisine sahip. Kullanım kolaylığı da bu yeni CNC serisinin göze çarpan özelliklerinin başında geliyor. Etkileşimli panel arayüzü, akıllı telefon kullanmaya benzer bir kullanıcı deneyimi sunarak dört noktalı çoklu dokunma hareketlerini destekliyor. Sezgisel tasarımı, kullanıcıların temel işleme parametrelerini kolayca kontrol etmelerini ve izlemelerini sağlıyor. Kurulum boyunca kullanıcılara rehberlik eden kurulum sihirbazı sayesinde programlaması da oldukça kolaylaştırılan bu teknoloji ile G kodunda uzmanlığı olmayanlar için bile kullanım kolaylığı sunuluyor.

MAKTEK AVRASYA Fuarı7nda sergileyeceği modern gereksinimleri karşılayan yüksek kalite PLC, Servo, Inverter, HMI ve robot gibi endüstriyel otomasyon ürünleriyle de tüm dünyadaki müşterilerine daha verimli, daha hızlı, daha hassas ve daha esnek üretim yapma fırsatı sunan Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0'a yanıt arayan şirketleri geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandıİstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Başkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendiBaşkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendi
Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandıBeylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Electric

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.