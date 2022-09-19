Mitsubishi Electric, MAKTEK AVRASYA Fuarı'nda katılımcılar ile bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, MAKTEK AVRASYA Fuarı'nda yer almaya hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, fuarda 6 gün boyunca ziyaretçilerini 14. salonda yer alacak 1410 numaralı standında ağırlamaya hazırlanan şirket, hem yeni M80V ve M800V serisini hem de endüstriyel otomasyon ürünlerini sergileyecek.

26 Eylül-1 Ekim'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda Mitsubishi Electric, "CNC (D)evrimine Katılın" mottosuyla üreticiler ve katılımcılarla bir araya gelecek.

Ürünleriyle özellikle metal işleme sektörü başta olmak üzere dünya genelinde birçok alanda müşterilerine ve sektöre değer katacak çözümler sunan Mitsubishi Electric, en yeni CNC teknolojilerini bu fuarda katılımcılarla buluşturacak. Şirket aynı zamanda bir önceki seriye göre çok daha pratik, hızlı ve esnek bir çözüm paketi sunan M80V ve M800V serisini de Türkiye’de ilk kez bu fuarda sergileyecek.

WLAN ağlarına doğrudan bağlanabilme özelliğiyle M8V serisi CNC kontrol üniteleri, akıllı ve veriye dayalı üretim için olanak sağlayan endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ortamları için kilit etkinleştirme teknolojisine sahip. Kullanım kolaylığı da bu yeni CNC serisinin göze çarpan özelliklerinin başında geliyor. Etkileşimli panel arayüzü, akıllı telefon kullanmaya benzer bir kullanıcı deneyimi sunarak dört noktalı çoklu dokunma hareketlerini destekliyor. Sezgisel tasarımı, kullanıcıların temel işleme parametrelerini kolayca kontrol etmelerini ve izlemelerini sağlıyor. Kurulum boyunca kullanıcılara rehberlik eden kurulum sihirbazı sayesinde programlaması da oldukça kolaylaştırılan bu teknoloji ile G kodunda uzmanlığı olmayanlar için bile kullanım kolaylığı sunuluyor.

MAKTEK AVRASYA Fuarı7nda sergileyeceği modern gereksinimleri karşılayan yüksek kalite PLC, Servo, Inverter, HMI ve robot gibi endüstriyel otomasyon ürünleriyle de tüm dünyadaki müşterilerine daha verimli, daha hızlı, daha hassas ve daha esnek üretim yapma fırsatı sunan Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0'a yanıt arayan şirketleri geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

