Mitsubishi Electric'ten yeni güvenlik modülleri

Mitsubishi Electric'in geliştirdiği yeni sistem sayesinde kullanıcılar, modülün ön tarafında yer alan bir döner anahtar sayesinde 9 farklı dahili program seçimi yapıyor.

Yeni güvenlik modülünün geliştirme sürecinde dikkate alınan en önemli nokta, güvenlik uygulamasının kolaylıkla devreye alınması için bir altyapının sağlanmasıydı.

Yeni sistem sayesinde, güvenli sistem kurulum süresi büyük oranda kısalıyor, mühendislik projesi aşamasında gerekli olan iş gücü süresi de azalıyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, FX5U veya FX5UC PLC CPU'suna bağlanan modüllerin kablolama ihtiyacını azalttığı yeni sistemde, makine üreticileri ve sistem uygulayıcıları güvenlik kontrol sistemini kolaylıkla ve hızla devreye alabiliyor.

İSTANBUL (AA) - Fabrika otomasyon sektöründe yer alan Mitsubishi Electric, MELSEC iQ-F serisi PLC ürün gamını iki yeni modül ile genişleterek kompakt bir entegre güvenlik sisteminin temellerini attı.

Böylece güvenlik kontrolü için gerekli programları yükleme veya geliştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

- Kurulum ve iş gücü süresi azalıyor, durum izleme kolaylaşıyor

Yeni sistem sayesinde kurulum süresi geleneksel bir mimariye göre büyük oranda kısalıyor.

Sistemin bu kolaylığı görselleştirme için de geçerli oluyor. PLC'nin dahili web sunucusu, hem standart kontrol hem de güvenlik kontrol sistemi için durum izlemesini kolaylaştırıyor.

Yeni modüller, güvenlik uygulaması kurulumunu kolaylaştırmasının yanı sıra mühendislik projesi aşamasında gerekli olan iş gücü süresini de azaltıyor.

FX5-SF-MU4T5 güvenlik modülü ve FX5-SF-8DI4 güvenlik giriş genişleme modülü, doğrudan PLC'ye bağlanıyor.

Güvenlik modüllerinin PLC'ye doğrudan bağlanması, geleneksel bir güvenlik kontrolörü için ve güvenlik röleleriyle bir sistem kurarken, gerekli olan ek kablolamayı ortadan kaldırıyor.

Yeni güvenlik modüllerinde kullanılan yaylı klemens güvenlik giriş/çıkış bağlantıları ise kullanımı kolaylaştırıyor.

Yeni modüller, ek haberleşme opsiyonlarına ihtiyaç duyulmadan güvenliğin doğrudan kompakt PLC içine entegre edilebilmesini sağlarken, aynı zamanda genel amaçlar veya güvenlik kontrolü için FX5 PLC kullanma imkanı da sunuyor.

FX5 CPU'ya bağlanan bir ana güvenlik modülü, 4 güvenlik girişi ve 4 güvenlik çıkışı sağlıyor. İki tane güvenlik giriş genişleme modülü de bağlanılarak 20’ye varan güvenlik girişi elde edilebiliyor.

Yeni güvenlik modüllerinin FX5 PLC'ye eklenmesi, kullanıcıların Kategori 4, PLe ve SIL3 uluslararası güvenlik standartlarına uygun kompakt bir güvenlik sistemi kurabilmelerine imkan sağlıyor.

