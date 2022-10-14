MİT'ten Suriye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye’de gerçekleştirdiği özel operasyonla karargahı Suriye'nin Şeddade bölgesinde bulunan sözde Çavreş tugayı sorumlusu "Geli Serhat" kod adlı Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

Dağlarer'in, Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemleri nedeniyle MİT tarafından takibe alındığı öğrenildi.

PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna 2009'da katılan teröristin, 2012'de Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlere devam ettiği belirlendi.

Terörist Dağlarer'in bölgede bulunduğu dönemde güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada elinden yaralandığı belirtildi.

Türkiye içindeki faaliyetlerinin ardından 2016'da Irak’a, oradan da Suriye’ye geçtiği tespit edilen Dağlarer'in, uzun bir süre Halep bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü, özellikle Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında yönlendirici olarak aktif rol aldığı belirlendi.

Terörist Dağlarer'in 2020'de Aynularap bölgesi sözde tünel ve mevzilendirme sorumlusu olduğu, etkisiz hale getirildiği sırada ise PKK/YPG'nin kırsal kadrolarından sözde Çavreş tugayının sorumluluğunu yaptığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan sözde Çavreş tugayı sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiği değerlendirmesini yaptı.



