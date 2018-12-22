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MKE Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.12.2018 15:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasının açılış maçında Göztepe, Ankaragücü'nü Jerome, Halil ve Gouffran'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek Kemal Özdeş yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 5 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu.

MKE Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Süper Lig'de ilk yarının perdesi kapanıyor. 17. haftanın açılış maçında Göztepe, Ankaragücü'nü Jerome, Halil ve Gouffran'ın golleriyle 3-0 yenerek 5 maç sonra kazandı ve puanını 22'ye yükseltti. İsmail Kartal'ın görevden alınmasıyla hafta içinde takımı teknik direktör Bayram Bektaş'a emanet eden Başkent temsilcisi ise son 6 maçında 5. mağlubiyetini aldı. Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle Kayseri'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran İzmir ekibinde gol perdesini 50. dakikada Jerome açtı: 0-1. 69'da Halil skoru 0-2'ye getirirken, 79'da Gouffran şık golle skoru ilan etti: 0-3. Ligin ikinci devresinin açılış maçında Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ankararagücü de Galatasaray'a konuk olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.
20. dakikada Mehmet’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir’in şutu dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada sol kanattan defansın arkasına sarkan Halil’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jerome’nin bekletmeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
57. dakikada Halil’in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Castro’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
69. dakikada sol kanattan ceza sahasına inen Poko’nun pasıyla topla buluşan Halil, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
74. dakikada Mokhtar’ın ceza sahası içine yaptığı orta kaleye yönelince kaleci Beto güçlükle topu kornere çeldi.
79. dakikada Castro'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Gouffran, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. (0-3)

MKE Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Stat: Kadir Has
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

MKE Ankaragücü: Korcan x, Kenan x, Kone x, Alihan x, Mehmet x, Sedat xx, Faty x (Putsilla dk. 58 x), İlhan x, El Kabir xx (Cerci dk. 67 x), Mokhtar x (Kehinde dk. 80 x), Kubilay x
Yedekler: Altay, Furkan, Heurtaux, Kaan, Mahmut, Erdem
Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Göztepe: Beto xx, Titi xx, Silva xx, Berkan xx, Alparslan xx, Borges xx, Halil xxx (Ngando dk. 75 x), Castro xx (Tayfur dk. 90 ?), Gouffran xxx (Yalçın dk. 83 ?), Poko xx, Jerome xxx
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Erol, Cikalleshi, Samed

Goller: Jerome (dk.50), Halil (dk. 69), Gouffran (dk. 79) (Göztepe)
Sarı kartlar: Faty, Mehmet (MKE Ankaragücü), Silva (Göztepe)

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