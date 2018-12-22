MKE Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Süper Lig'de ilk yarının perdesi kapanıyor. 17. haftanın açılış maçında Göztepe, Ankaragücü'nü Jerome, Halil ve Gouffran'ın golleriyle 3-0 yenerek 5 maç sonra kazandı ve puanını 22'ye yükseltti. İsmail Kartal'ın görevden alınmasıyla hafta içinde takımı teknik direktör Bayram Bektaş'a emanet eden Başkent temsilcisi ise son 6 maçında 5. mağlubiyetini aldı. Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle Kayseri'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran İzmir ekibinde gol perdesini 50. dakikada Jerome açtı: 0-1. 69'da Halil skoru 0-2'ye getirirken, 79'da Gouffran şık golle skoru ilan etti: 0-3. Ligin ikinci devresinin açılış maçında Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ankararagücü de Galatasaray'a konuk olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

20. dakikada Mehmet’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir’in şutu dışarı çıktı.