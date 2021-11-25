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MKE Ankaragücü, altyapısında oynayan Arda Kumru ile profesyonel sözleşme imzaladı

25.11.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, altyapısında oynayan Arda Kumru ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 17 yaş altı takımında forma giyen forvet Arda Kumru ile profesyonel anlaşma yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, 2005 doğumlu Arda Kumru ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Kumru, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "8 yıldır bünyesinde bulunduğum MKE Ankaragücü Spor Kulübünde profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Emeği geçen tüm hocalarıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübünden konuyla ilgili "Altyapıya olan güvenimiz ile daha nice genç yıldızlar, 'Arma' yolculuğunda bizlere katılacaktır. Genç futbolcumuza başarılar diliyor, A takımımıza 'hoş geldin' diyoruz." açıklaması yapıldı.

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