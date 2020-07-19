MKE Ankaragücü - Antalyaspor maçında gergin anlar

Maçın uzatma bölümleri oynanırken Ankaragücülü Kitsiou ile oyundan çıkan Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş arasındaki sözlü tartışmanın ardından iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. İki takımdan bir çok futbolcu ve teknik heyet olayı yatıştırmaya çalıştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’i Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
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