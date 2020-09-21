MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Artık galibiyetlere başlayacağız"

FATİH ÇAKMAK - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, görüştükleri iki oyuncunun transferinin de tamamlanmasıyla eksikleri kalmayacağını belirterek, artık bir çıkış yakalayacaklarını söyledi.

Başkan Fatih Mert, yeni transferleri Alper Potuk ve Assane Diousse ile takımın son durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Alper Potuk'u geçen sezon devre arasında da Fenerbahçe'den transfer etmek istediklerini anlatan Mert, "Görüşmüştük fakat o günün şartlarında kendisi Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Onun için bu transfer gerçekleşememişti." dedi.

Hem kendisinin hem de teknik direktör Fuat Çapa'nın Alper Potuk ile konuştuğunu aktaran Mert, transferin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Süper Lig'den 6-7 kulübün Alper Potuk'la ilgilendiğini dile getiren başkan Mert, "Alper Potuk burada bir çıkış yakalamak, MKE Ankaragücü'nden milli takıma gitmek istiyor. Bize bu hedefini söyledi. Alper'den iyi bir çıkış bekliyor ve kendisine güveniyoruz. Ankaragücü'ne ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.