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MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'u transfer etti

14.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon Xavier ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki Marlon, Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Marlon, MKE Ankaragücü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Ankaragücü taraftarlarıyla buluşacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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