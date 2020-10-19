SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

HATAYSPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Birçok oyuncusunda koronavirüsüne rastlanan Hatayspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında çıkacağı BB Erzurumspor maçı ertelenmişti. TFF, Hatayspor'un gelecek hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı da ileri bir tarihe erteledi.

MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor'un hafta sonunda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Süper Lig ekibinde şok! 19 kişi korona...Süper Lig ekibinde şok! 19 kişi korona...
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
F.Bahçe'de flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
F.Bahçe'de flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
Galatasaray'a Hakan'dan haber var!
Galatasaray'a Hakan'dan haber var!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hatayspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Hatayspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ömer Erdoğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Ömer Erdoğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Süper Lig'de flaş gelişme! Maç resmen ertelendi
Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması
Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması
Hatayspor’da pozitif vaka sayısı 19 oldu
Süper Lig ekibinde şok! 19 kişi korona...
Hatayspor: 3 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif
Hatayspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
ÖZET | Hatayspor 1-0 Kasımpaşa
Hatay'ın İstanbul'a şakası yok: Yine kazandılar!
Hatayspor, Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor'a Fransız stoper
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.