MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor'un hafta sonunda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
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