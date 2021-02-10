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MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı

10.02.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Fatih Mert'in de katıldığı törende, Hikmet Karaman'ın sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. 1,5 yıllık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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