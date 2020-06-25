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MKE Ankaragücü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 25.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı görüntüledi

MKE Ankaragücü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı. Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.

(AA)

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