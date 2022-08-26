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MKE Ankaragücü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

26.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

MKE Ankaragücü Kulübü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, Kayın Su ile 2017'den beri iş birliği içerisinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sponsorluğu devam ettirmek için bize ciddi destek verdiler. Sözleşmelerin usulü, sınırları vardır ancak 2017'den beri amatör branşlar dahil kulübümüzün su ihtiyacını eksiksiz bir şekilde her zaman karşıladılar. Hatta biz Kayın Su'yun farklı jestlerini de gördük. Bu sponsorluğu uzun yıllar daha devam ettireceğimize inanıyoruz."

Selçuk Özdemir ise yeni anlaşmayla ilgili, "İnşallah uzun yıllar daha devam edecek. anlaşmamızın 6. yılımıza girdik. Ankaragücü'ne desteğimiz her zaman devam edecek." ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü Faruk Koca futbol süperlig kayın su

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