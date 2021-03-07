MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten flaş açıklamalar

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karaman'ın daha önce de MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Mert, "Ankaragücü'nün zorlu zamanlarında göreve gelmişti ve takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu kez de aynı inançla kendisiyle yola çıktık. Ben sezon sonunda Ankaragücü'nün ligde kalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Mert, galibiyet golünü Alper Potuk'un atmasıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Hocamız, Alper ile iki hafta önce bir görüşme yaptı. Takıma faydalı olması ve milli takıma gitmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin aynısını transfer öncesinde ben de yapmıştım. 'Seni biz milli takıma göndereceksek gel.' demiştim. O da bana o sözü vermişti. 'Elimden geleni yapacağım, tekrar kendimi ispat edeceğim.' demişti. Son iki üç haftadır Alper bunu gerçekleştirmeye başladı. Bunun için de mutluyuz."

HAKEMLERLE İLGİLİ TARTIŞMA

Fatih Mert, geçen hafta 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalara katılmadığını kaydetti.