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  4. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten 23 Nisan mesajı:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten 23 Nisan mesajı:

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 23:02 | Son Güncelleme

"Milletimiz için bir övünç ve gurur kaynağı olan kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarih, bizlere nasıl ışık tuttuysa, geleceğimiz siz çocuklarımıza da ışık olacaktır"

İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mert, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin irade ve gücünün en büyük dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için bir övünç ve gurur kaynağı olan kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarih, bizlere nasıl ışık tuttuysa, geleceğimiz siz çocuklarımıza da ışık olacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar, sizler kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizden aldığınız güçle, yarınlarımızı şekillendirecek en büyük umut ve güven kaynağımızsınız." ifadesini kullanan Mert, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için önünüze çıkan zorlukları aşarak, yılmadan, durmadan, azimle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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