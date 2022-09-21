MKE Ankaragücü Kulübü "kan bağışı" kampanyası düzenleyecek

MKE Ankaragücü Kulübü, 24 Eylül Cumartesi günü kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kızılay Meydanı'nda saat 11.00'de MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri "Hayat kurtarmak, senin kanında var!" sloganıyla kan bağışında bulunacak.
Taraftarların da kan bağışına katılacağı kampanyada, bağışta bulunan vatandaşlara sarı-lacivertli takımın tişörtleri hediye edilecek.
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