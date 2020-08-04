MKE Ankaragücü Kulübünden, Süper Lig için TFF'ye isim önerisi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de en fazla mücadele eden dördüncü takım olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
Federasyonumuz, geçmiş sezonlarda isimlerinin ölümsüzleştirilmesi ve Türk futboluna yaptıkları katkıların anımsanması amacı ile Süper Lig sezonlarına sırası ile Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav, Lefter Küçükandonyadis ve Cemil Usta’nın isimlerini vermiştir. Kulübümüz olarak 2020-2021 futbol sezonuna Arif Peçenek isminin verilmesini teklif etmiş bulunmaktayız. Kulübümüz olarak, 2020-2021 futbol sezonuna Arif Peçenek isminin verilmesi teklifimizin değerlendirilerek kabulünü saygıyla arz ve talep ederiz."
MKE Ankaragücü, İstanbulspor ve Adana Demirspor’da kaleci olarak profesyonel futbol oynayan Peçenek, birçok kulüpte teknik direktörlük görevi de üstlendi. MKE Ankaragücü'nde bir dönem Gençlik Geliştirme Sorumlusu görevini de yapan Peçenek, TKİ Tavşanlı Linyitspor’un teknik direktörlüğünü yaptığı sırada 29 Ocak 2013 tarihinde vefat etmişti.
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