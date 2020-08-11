SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. MKE Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı

MKE Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 11.08.2020 20:02 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, geçen sezon sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

MKE Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde geçen sezon kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik’in, Lechia Gdansk kulübünde bulunan bonservisi alınarak, 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beştepe Tesisleri’mizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkanımız Fatih Mert “Ankaragücü’müzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Orta saha mevkinde görev yapan Daniel Lukasik ise, yeniden Ankaragücü formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu sene daha iyi bir performans sergilemek için sıkı çalıştığını söyledi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ankaragücü'nden yeni sezon için isim önerisiAnkaragücü'nden yeni sezon için isim önerisi
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

G.Saray'dan flaş transfer paylaşımı

G.Saray'dan flaş transfer paylaşımı

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme!

Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme!

Galatasaray KAP şovuna başlıyor

Galatasaray KAP şovuna başlıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ankaragücü maçından sonra saha karıştı!

Ankaragücü maçından sonra saha karıştı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

G.Saray maçı öncesi şok! Arkadaşıyla kavga etti!

G.Saray maçı öncesi şok! Arkadaşıyla kavga etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MKE Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı

Lukasik Ankaragücü'nde

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi başladı

Fuat Çapa dönemi başladı

Fatih Mert: Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladık

'Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladık'

MKE Ankaragücü Kulübünden, Süper Lig için TFF'ye isim önerisi

Ankaragücü'nden yeni sezon için isim önerisi

MKE Ankaragücü - Antalyaspor maçında gergin anlar

Ankaragücü maçından sonra saha karıştı!

Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.