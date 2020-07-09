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MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde ligde kalma umutları iyice azaldı.

MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, verilen aradan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe'yle berabere kaldı.

Ankara'da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.

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