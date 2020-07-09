MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, verilen aradan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe'yle berabere kaldı.
Ankara'da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.
G.Saray'a tepki gösterdi! ''Beni kızdırmayın!''
Fatih Terim: Herkes hükmen yenilgilere hazırlansın
Rakibinin kolunu ısırdı, büyük ceza yedi!
Hüseyin Çimşir problemi söyledi
Trabzonspor yara aldı!
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdi
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Tolgay Arslan bu sezon bir ilki başardı
24 yaşındaki stoperden Beşiktaş açıklaması
Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!
Milan'dan muhteşem geri dönüş!
Futbolcunun kafasına yıldırım düştü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum