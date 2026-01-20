SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü

MKE Ankaragücü’nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda İlhami Alparslan, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçildi.

MKE Ankaragücü’nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu

TFF 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirirken yeni başkanını da belirledi.

MKE Ankaragücü’nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu 1

Başkent temsilcisinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği genel kurulda İlhami Alparslan başkanlığa seçildi.

MKE Ankaragücü’nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu 2

Eski başkan Mehmet Yiğiner’in Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi, tahmini bütçe de kabul gördü.

Tek liste ile seçime giren İlhami Alparslan ve ekibi, delegelerin açık oylaması ve oy çokluğuyla göreve getirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Transferde son tur...İstanbul'da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Transferde son tur...
Sörloth ve Simeone G.Saray maçı öncesi konuştu! F.Bahçe için...Sörloth ve Simeone G.Saray maçı öncesi konuştu! F.Bahçe için...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.