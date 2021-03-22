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MKE Ankaragücü'nden Ricardo Freidrich, Daniel Lukasik ve Alper Potuk açıklaması

22.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü haberleri.. MKE Ankaragücü forması giyen ve Trabzonspor maçında sakatlanan Ricardo Freidrich'in tedavisine devam edildi. Alper Potuk'un ise kendisine özel hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü'nden Ricardo Freidrich, Daniel Lukasik ve Alper Potuk açıklaması

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, milli maç arası nedeniyle kampta bulunduğu Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı, pas çalışmasıyla devam ettiği ve teknik çalışmanın ardından tamamlandığı belirtildi.

Ligin 31. haftasında Trabzonspor'la oynanan maçta sol omuzuna aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen kaleci Ricardo Freidrich'in yapılan MR incelemesinde, sol akromiyoklavikuler eklemde (köprücük ve kürek kemiği arası eklemi) bağ hasarı ve tip II ayrılmanın saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ayrıca, tedavisi tamamlanan Daniel Lukasik'in takımla çalışmalara başladığı, Alper Potuk'un ise kendisine özel hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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