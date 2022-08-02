MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki stoper Nihad Mujakic'i transfer etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bosna Hersekli başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü." denildi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı belirtildi.

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