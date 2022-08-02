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MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

02.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki stoper Nihad Mujakic'i transfer etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bosna Hersekli başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü." denildi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

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