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MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek

30.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligin 5. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı ve ligde ilk galibiyetini milli aradan önce Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertli takım, 4 puanla 16. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği Medipol Başakşehir ise sezona çok iyi bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, ligin geride kalan bölümünde topladığı 14 puanla 3. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir, bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen ve mağlup olmayan tek takım olarak da dikkati çekiyor.

- MKE Ankaragücü rakibini 10 maçtır yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında oynadığı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir, son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki son galibiyetini 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 kazandığı maçta aldı. İki takım arasındaki son 8 Süper Lig maçını da İstanbul ekibi kazandı.

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