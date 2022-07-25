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MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer etti

25.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer etti

MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı.

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