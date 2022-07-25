MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı.



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