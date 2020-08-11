YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan ile yollar ayrıldı

ANKARA HABERLERİ  | 11.08.2020 21:26 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde sportif direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile yollar ayrıldı.

Başkent kulübünün başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adnan Erkan'la bugün itibarıyla yolların ayrıldığını belirterek, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan Erkan ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Ankaragücü'ndeki görevimden ayrılıyorum. Bu büyük camiada görev yapmama vesile olan başkan ve yönetim kurullarına, çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve her daim desteklerini benden esirgemeyen vefakar taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, başkent temsilcisinin sağlık ekibi değişti. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Doç. Dr. Togay Evrin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı, kulüp doktorluğu görevine Doç. Dr. Gürhan Dönmez'in getirildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote

CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Cuma pazarında yeni düzenleme

Cuma pazarında yeni düzenleme

AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

Uşak Üniversitesi’nden asgari ücret gibi burs

Uşak Üniversitesi’nden asgari ücret gibi burs

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Aslan Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Hekimköy Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı

Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.