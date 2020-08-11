MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde sportif direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile yollar ayrıldı.

Başkent kulübünün başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adnan Erkan'la bugün itibarıyla yolların ayrıldığını belirterek, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan Erkan ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Ankaragücü'ndeki görevimden ayrılıyorum. Bu büyük camiada görev yapmama vesile olan başkan ve yönetim kurullarına, çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve her daim desteklerini benden esirgemeyen vefakar taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, başkent temsilcisinin sağlık ekibi değişti. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Doç. Dr. Togay Evrin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı, kulüp doktorluğu görevine Doç. Dr. Gürhan Dönmez'in getirildiği kaydedildi.

