MKE Ankaragücü'nden açıklama:

MKE Ankaragücü Kulübü, başkan Faruk Koca'nın dün akşam bir televizyon kanalında saygı sınırlarını aşan söylemlerle karşı karşıya kaldığını kaydedip, bu durumun şiddetle kınandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, maç sonunda ilgili televizyon programının temsilcilerinden gelen talep üzerine programa katılan Koca'nın, kötü niyetli, küstah ve terbiye sınırını aşan bir üslupla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kulüp başkanlarının asli görevinin sadece sportif ve mali başarı değil, aynı zamanda herkesin keyif alacağı bir futbol iklimi ortaya çıkarmak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Eylül'de TRT Spor'a röportaj veren başkanımızın, iki camia için deplasman yasağının kalkmasına yönelik Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüştüklerini, camiaların yakınlaşması adına dostluk maçı planladıklarını ve iki takımın tribün gruplarını ziyaret edeceklerini belirtmesi, futbola bakışımızın en güzel örneğidir. Ayrıca dün akşam bahsi geçen programa başkanımızın katılma nedeni, programın canlı yayınlanması ve yaşanan olaylardan kaynaklı doğabilecek bilgi kirliliğini en hızlı şekilde önlemektir. İki önemli asırlık camiayı sakinleştirmek adına yayına katılan başkanımız, haddini aşan bir yorumcunun çirkin üslubuyla karşı karşıya kalmıştır. Beşiktaş camiasına şirin görünmek adına Başkanımız Sayın Faruk Koca'ya saygı sınırlarını aşan yorumcunun söylemlerini asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

- "Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz"

Futbolda değişimin ancak tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesiyle gerçekleşeceği dile getirilirken, "Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz. Ayrıca taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. MKE Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntümüzü tüm yayıncı kuruluşlara belirttik. Dün kara bir gece yaşandı. Sahaya giren taraftarın işlediği suçun cezasını yargı mercileri verecektir. Kulübümüz yaşanan olaylardan dolayı seyirci yasağı ve para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Rakip takım taraftarına ve yedek kulübesine hakaret eden futbolcular değişmeden Türkiye'de futbol kültürünün değişmeyeceği kaydedilirken, şu görüşler paylaşıldı:

"Bu davranışları sergileyen futbolcular için özür yayınlamadığı gibi, bir de resmi hesaplarından bu futbolcularının fotoğrafını koyarak bundan sonra yaşanabilecek bu ve benzeri olaylara davetiye çıkaran kulüpler değişmeden, genç bir futbolcuyu hatasından dolayı eleştiren bir teknik direktörü, holiganizm anlayışıyla kendi taraftarına hedef göstermeye çalışan kulüpler değişmeden, toplumun birleştirici unsuru olması gerekirken, sırf etkileşim almak adına çirkin üsluplarıyla camiaları kin ve nefrete sürükleyen televizyon programları değişmeden, ülkemizde futbol kültürünün değişeceğine asla inanmıyoruz. 112 yaşındaki MKE Ankaragücü varlığını asırlar boyu sürdürmeye devam edecek. Ne 'çakal' ne de 'çakar' futbol yorumcularının kulübümüze zarar vermeye gücü yetmeyecektir. Ayrıca kulübümüz herhangi bir kişi ya da kuruma ancak kendi inisiyatifiyle özür diler. Bunun dışında özür diletebilecek bir güç tarihinde olmamıştır, geleceğinde de olmayacaktır."

